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  4. Son dakika! İspanya'da korkutan patlama! Acil durum ilan edildi

Son dakika! İspanya'da korkutan patlama! Acil durum ilan edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.01.2020 21:54 | Son Güncelleme

İspanya'nın doğusundaki Tarragona kentindeki petrokimya endüstri bölgesinde meydana gelen patlamada en az 4 kişi yaralandı.

Son dakika! İspanya'da korkutan patlama! Acil durum ilan edildi

Basınla paylaşılan ilk bilgilerde, Tarragona'nın bağlı olduğu Katalonya özerk yönetimi tarafından bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil yardım ekibi gönderildiği bildirildi.

La Canonja adlı petrokimya şirketinde meydana geldiği belirtilen patlamada, ilk belirlemelere göre en az 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Patlamanın gerçekleştiği şirketin, İspanya'da polimer üretimi için kullanılan, yılda 140 bin ton üretim kapasitesine sahip etilen oksit işleyen tek endüstri olduğu bilgisi paylaşıldı.

'ACİL DURUM' İLAN EDİLDİ

"Acil Durum" ilan eden Sivil Koruma Kurumu, bölge halkına tedbir amaçlı sokağa çıkmamaları, kapalı alanda durmaları, kapı ve pencereleri kapatma çağrısı yaptı.

Sirenlerin çaldığı bölgenin araç trafiğine de kapatıldığı duyuruldu.

Güçlü olan ve kilometrelerce uzaklıktan alevlerin göründüğü patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

(AA)

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İspanya Katalonya patlama kimyasal alarm Acil Durum

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