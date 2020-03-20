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  4. Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1002'ye yükseldi

Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1002'ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2020 13:28 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısının 1002'ye, vaka sayısının da 19 bin 980’e çıktığı duyuruldu. Öte yandan İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1433'e yükseldi.

Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1002'ye yükseldi

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 1002'ye, vaka sayısının da 19 bin 980’e çıktığını duyurdu.

İRAN'DA 149 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte ülke genelinde virüs nedeniyle 149 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

Böylece toplam can kaybının 1433'e çıktığını aktaran Reisi, vaka sayısının da 1237 artarak salgının başladığı günden bu yana 19 bin 644'e ulaştığını ifade etti.

6 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ İYİLEŞTİ

Reisi, şu ana kadar virüs nedeniyle tedavi gören 6 bin 745 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi.

İtalya ve Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında, büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de iptal edilmişti.

Kaynak: AA


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