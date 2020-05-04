Son dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 164 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 164 artışla 25 bin 428'e çıktı. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı dün 164, önceki gün ise 276 olarak açıklanmıştı.

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