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  4. Son dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 164 kişi öldü

Son dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 164 kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 04.05.2020 12:20 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 164 artışla 25 bin 428'e çıktı.

Son dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 164 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 164 artışla 25 bin 428'e çıktı. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı dün 164, önceki gün ise 276 olarak açıklanmıştı.

Ayrıntılar birazdan...

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