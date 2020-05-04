Son dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 164 kişi öldü

\u0130spanya'da Kovid-19 salg\u0131n\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 son 24 saatte 164 art\u0131\u015fla 25 bin 428'e \u00e7\u0131kt\u0131. \u00dclkede son 24 saatte koronavir\u00fcsten hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 d\u00fcn 164, \u00f6nceki g\u00fcn ise 276 olarak a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131. \nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bu sabah \u0130stanbul!Karantinaya uymayanlara \u2018Azrail kost\u00fcml\u00fc\u2019 protestoVir\u00fcsle m\u00fccadele eden hem\u015firenin g\u00f6z ya\u015fartan fedak\u00e2rl\u0131\u011f\u0131