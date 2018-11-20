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Son dakika! İspanya'da tren raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2018 09:55 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İspanya’nın Katalonya eyaletinde bir tren raydan çıktı. Alınan ilk bilgilere göre kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Son dakika! İspanya'da tren raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var

Sivil Koruma Genel Müdürlüğünün Twitter hesabında yapılan açıklamada, Katalonya eyaletinde trenin raydan çıkması sonucu 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İspanya tren Katalonya tren kazası

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