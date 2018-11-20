Son dakika! İspanya'da tren raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var

Sivil Koruma Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn Twitter hesab\u0131nda yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Katalonya eyaletinde trenin raydan \u00e7\u0131kmas\u0131 sonucu 1 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc, 5 ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131 belirtildi. (\u0130HA)PARTNER\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 her \u015feyi anlatt\u0131Suudi Bakan: Kral ve Prens k\u0131rm\u0131z\u0131 \u00e7izgimizVenezuela Ter\u00f6re Destek Veren \u00dclkeler Listesine Al\u0131nabilir
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