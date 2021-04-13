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  4. Son Dakika! İsrail bandıralı bir ticaret gemisinin BAE açıklarında füze ile hedef alındığı duyuruldu

Son Dakika! İsrail bandıralı bir ticaret gemisinin BAE açıklarında füze ile hedef alındığı duyuruldu

13.04.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran basını, İsrail bandıralı bir ticaret gemisinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında füze ile hedef alındığını duyurdu.

Son Dakika! İsrail bandıralı bir ticaret gemisinin BAE açıklarında füze ile hedef alındığı duyuruldu

İran basını, İsrail bandıralı bir ticaret gemisinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında füze ile hedef alındığını duyurdu.

İNTİKAM ALINACAĞINI DUYURMUŞTU

İran, Natanz nükleer tesisinde, uranyum zenginleştirmek için kullanılan santrifüjlerde hasara yol açan "sabotajdan" İsrail’i sorumlu tutarak, “intikam alınacağını” duyurmuştu.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, pazar günü Natanz nükleer tesisindeki elektrik şebekesinde kesintiye yol açan olayla ilgili intikamının alınacağını belirterek “İsrail yanıtını izlediği yoldan alacak” demişti.

(İHA)

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İran İsrail

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