SON DAKİKA | İsrail basını duyurdu! Tel Aviv'de MOSSAD karargahı yakınında kamyonlu saldırı

Son dakika haberi: İsrail basınından aktarılan bilgiye göre; Tel Aviv'de MOSSAD karargahı yakınlarında otobüs durağına kamyonlu saldırı yapıldı. 40 kişi yaralandığı, 10'unun durumunun ağır olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜLER GELDİ

Öte yandan kamyon altında kalanları kurtarma çalışmalarından görüntüler de geldi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında bir kamyonun otobüs durağında bekleyenlere çarptığı olayda en az 4'ü ağır 16 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin onlarca kişiye olay yerinde müdahale ettiği belirtildi. Açıklamada, 4'ü ağır olmak üzere 16 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. İsrail polisinden yapılan açıklamada ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, bir terör saldırısı olduğundan şüphelenildiği ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın muhabiri Amichai Stein ise sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, yaralı sayısının 40 olduğunu kaydetti.

"Araçla ezme girişimi" Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü yakınlarındaki otobüs durağında gerçekleşti. (AA)