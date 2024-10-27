HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SON DAKİKA | İsrail basını duyurdu! Tel Aviv'de MOSSAD karargahı yakınında kamyonlu saldırı

SON DAKİKA | İsrail basını duyurdu! Tel Aviv'de MOSSAD karargahı yakınında kamyonlu saldırı

27.10.2024 12:00
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
67 yıllık bakırcı, günde 10 saat çalışıp, binlerce çekiç sallıyor

67 yıllık bakırcı, günde 10 saat çalışıp, binlerce çekiç sallıyor

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

İçerik devam ediyor
Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.10.2024 12:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İsrail Basını, Tel Aviv'de MOSSAD karargahı yakınlarında otobüs durağına kamyonlu saldırı yapıldığını duyurdu. İlk görüntüler de geldi.

Son dakika haberi: İsrail basınından aktarılan bilgiye göre; Tel Aviv'de MOSSAD karargahı yakınlarında otobüs durağına kamyonlu saldırı yapıldı. 40 kişi yaralandığı, 10'unun durumunun ağır olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜLER GELDİ

Öte yandan kamyon altında kalanları kurtarma çalışmalarından görüntüler de geldi.

Ekran görüntüsü 2024-10-27 120200

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında bir kamyonun otobüs durağında bekleyenlere çarptığı olayda en az 4'ü ağır 16 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin onlarca kişiye olay yerinde müdahale ettiği belirtildi. Açıklamada, 4'ü ağır olmak üzere 16 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. İsrail polisinden yapılan açıklamada ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, bir terör saldırısı olduğundan şüphelenildiği ifade edildi.

Ekran görüntüsü 2024-10-27 120055

İsrail devlet televizyonu KAN'ın muhabiri Amichai Stein ise sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, yaralı sayısının 40 olduğunu kaydetti.

Ekran görüntüsü 2024-10-27 120104

"Araçla ezme girişimi" Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü yakınlarındaki otobüs durağında gerçekleşti. (AA)

Ekran görüntüsü 2024-10-27 120151

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İsrail Mossad Tel Aviv
En Çok Okunan Haberler
MasterChef Beyza hakkında üzen iddia! Yarışmaya devam edemeyecek mi?

MasterChef Beyza hakkında üzen iddia! Yarışmaya devam edemeyecek mi?

Kanlı ve düğümlü!

Kanlı ve düğümlü!

Drogba çıldırdı! Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın alıyor

Drogba çıldırdı! Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın alıyor

Ankara'da gece yarısı katliam gibi kaza! Lüks araç tanınmaz hale geldi: 4 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da gece yarısı katliam gibi kaza! Lüks araç tanınmaz hale geldi: 4 kişi hayatını kaybetti

Bahçeli'nin çağrısı terör örgütünü karıştırdı! Kandil daha şimdiden dörde bölündü: İşte Öcalan'ın çağrısına karşı gelen teröristler...

Bahçeli'nin çağrısı terör örgütünü karıştırdı! Kandil daha şimdiden dörde bölündü: İşte Öcalan'ın çağrısına karşı gelen teröristler...

Otobüs terminalinde pompalı tüfekle vurdu! Yer: Bursa...

Otobüs terminalinde pompalı tüfekle vurdu! Yer: Bursa...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.