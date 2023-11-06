SON DAKİKA | İsrail basınından çarpıcı analiz! "ABD'nin sabrı tükenmek üzere"

Hamas'ın 7 Ekim'de Aksa Tufanı operasyonu başlatmasının ardından İsrail'de Gazze'yi vurmaya başlatmıştı. Bölgede yeni bir krize yol açan çatışmalar sonrasında Gazze'de yaşanan kriz giderek büyüyor. Her geçen dakika Gazze'de ölü ve yaralı sayısı artarken uluslararası toplumdan ateşkes çağrıları gelmeye devam ediyor. Öte yandan İsrail basını dikkat çeken bir analiz yayımladı. Hamas'ın halen Gazze'de etkili olduğunun altını çizen analizde ABD'nin İsrail'in yürüttüğü operasyona ilişkin sabrının tükenmek üzere olduğu uyarısı yapıldı.

"Gazze'deki savaştan dolayı sıkıntı çeken yaralılara yardım için bu bizim üzerimize düşen bir görev" diyen Ürdün Kralı, ülkesinin Filistinli kardeşlerine en yakın ve destekçi olarak kalacağını belirtti.

Öte yandan X Platformundan açıklama yapan Kral Abdullah, "Allah'a hamdolsun ki Silahlı Kuvvetlerimizin Hava Kuvvetleri mensupları, bu gece yarısı Gazze Şeridi'ndeki Ürdün Sahra Hastanesi'ne acil tıbbi ve ilaç yardımını uçaktan indirmeyi başardılar." ifadelerini kullandı.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'nın haberine göre, Kral Abdullah, "Gazze Şeridi'ndeki Ürdün Sahra Hastanesi'ne acil tıbbi malzeme ve ilaç yardımı havadan ulaştırıldı." dedi.

Abdullahiyan, uluslararası kuruluşlara, "İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerinin kınanması, saldırganlığın derhal ve koşulsuz olarak sona erdirilmesi, Gazze ablukasının kaldırılması ve insani yardımların ulaştırılması için gerekli önlemlerin alınması" çağrısında bulundu.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını "savaş suçu" olarak nitelendiren Abdullahiyan, uluslararası toplumun harekete geçmemesi durumunda Gazze'de büyük bir insani felaketin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Abdullahiyan, söz konusu mektuplarda, ABD ve bazı Batılı ülkelerin İsrail’e verdiği desteğin, “bu rejimin suçlarının devam etmesine ve uluslararası hukukun ihlalinin tekrarlanmasına zemin oluşturduğunu” ifade etti.

Açıklamada Abdullahiyan’ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang Ming, beş BRICS üye ülkesinin (Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika) dışişleri bakanlarına ayrı ayrı mektup göndererek uluslararası toplumun İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurması için harekete geçmesini istediği kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) genel sekreterleri ile BRICS üyesi beş ülkenin dışişleri bakanlarına mektup gönderdi.

"Gazze'de yeniden iletişim hatlarında yaşanan kesinti ve ağır bombardımanlarla ilgili haberlerden derin endişe duyuyoruz. İletişim hatlarında bağlantı olmadığında acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan kişiler hastanelere ve ambulanslara ulaşamıyor." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, tüm iletişim kanallarının yeniden aktif hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

03.00

"HAMASA HALA GAZZE'DE HAKİM"

Haaretz'in kıdemli askeri uzmanlarından muhabir Amos Harel'in imzasıyla gazetede, "İsrail'in şiddetli saldırılarına rağmen Hamas hala Gazze'de hakim" başlığıyla bir analiz yayımlandı.

İsrail'in Gazze kentini fiilen kuşatmasıyla beraber Hamas mensupları ile İsrail ordusu arasında şiddetli çatışmaların devam ettiğine yer verilen analizde, "İsrail ordusu, havadan da dahil olmak üzere büyük miktarda askeri güç eşliğinde, yavaş ve sistemli bir şekilde ilerleyen bir parçalama taktiği kullanıyor." denildi.

İsrail hava saldırılarının, genellikle kara kuvvetlerinin talimatları doğrultusunda küçük hata payları ile yalnızca birkaç dakika sürdüğü iddia edilen analizde, İsrail ordusunun açıklamalarının aksine, "Zayıf yönlerden birinin, kara operasyonunda birçok Hamas mensubunun öldürme yeteneğiyle ilgili olmaya devam ettiği" belirtildi.

Analizde, İsrailli üst düzey askerlerin, yüzlerce Hamaslının öldürüldüğüne ilişkin raporların "kesin ve yeterli olmadığı düşüncesi taşıdığına dikkati çekilerek, "Asıl zorluk, İsrail hükümeti ve ordusunun misyonu Hamas'ın yönetimini yok etmek ve askeri gücünü bertaraf olarak tanımlaması nedeniyle diğer faktörlerin yanı sıra misyonun tanımlanmasında yatmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de daha önce düzenlenen operasyonlara katılan komutanlar ve yedeklerin bu seferki yıkımın şiddetiyle daha önceki çatışmalarda yaşananlar arasında hiçbir karşılaştırma olmadığı yönündeki ifadelerine yer verilen analizde, bu hedefin yolunun tamamen belirsiz olduğu kaydedildi.

Analizde, İsrail ordusunun gerçek bir savaş durumu içinde olduğu ve sınırlı operasyonlara kalkışmadığı ifade edilerek, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde mahallelerin İsrail ordusunca tamamen yerle bir edildiği vurgulandı.

HAMAS'IN TAKTİĞİ

Hamas'ın, savunma tünelleri ağına güvendiği, savaşçılarını anti tank füzeleri fırlatmak için açıklıklardan gönderdiği ve İsrail ordusunun zırhlı araçlarının yakınına patlayıcı cihazlar yerleştirdiği belirtilen analizde, Hamas'ın aynı zamanda saldırılarında insansız hava araçları da kullandığı ifade edildi.

Analizde, "Bu durum birçok soruna yol açabilir. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyine büyük güçler getirdi ve çok sayıda zırhlı aracı ileri sürdü. Bu da yeraltında saklanan gerilla güçlerine karşı savaşta düşmana birçok hedef sağlıyor." denildi.

Mevcut durumda İsrail'in uyguladığı şiddetli baskıya rağmen belirgin bir baskısının olmadığına işaret edilen analizde, Hamas'ın hala aktif bir şekilde hakimiyetini ve faaliyetini sürdürdüğü vurgulandı.



WASHINGTON'UN SABRI

Analizde, ABD'nin İsrail'in yürüttüğü operasyona ilişkin sabrının tükenmek üzere olduğu uyarısı yapılarak, "Uzun süren çatışmalar göz önüne alındığında Washington'un İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarına karşı sabrının azalmaya başladığı satır aralarında hissediliyor." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'e Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardımın girişine izin vermesi çağrısı hatırlatılan analizde, Blinken'ın Gazze'de insani bir felaket uyarısı yaptığı, savaşı durdurmanın İsrailli esirlerin serbest bırakma çabalarına yardımcı olacağını belirttiği aktarıldı.

Blinken, dün sürpriz bir şekilde işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.





