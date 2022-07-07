HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kurban Bayramı tebriği

Son dakika: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kurban Bayramı tebriği

07.07.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Son dakika: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kurban Bayramı tebriği

Son dakika haberi... İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı dolayısıyla telefonla aradı.

Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, mübarek bayram günlerinin her iki ülke, bölge ve tüm dünya için huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

İki lider, karşılıklı hassasiyetler temelinde ve pozitif bir gündem üzerinden ikili ilişkileri somut adımlarla ileri taşıma hususunda mutabık kaldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cenaze töreninde duygusal anlar yaşadıCenaze töreninde duygusal anlar yaşadı
Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!
İstanbul'da katliam! Bir aile yok oldu: Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alınİstanbul'da katliam! Bir aile yok oldu: Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alın
Anahtar Kelimeler:
İsrail Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Darphaneden altın adımı! 104 yıl sonra bir ilk...

Darphaneden altın adımı! 104 yıl sonra bir ilk...

Kameralar önünde yaşandı! İmamoğlu ile Arısoy arasında tartışma

Kameralar önünde yaşandı! İmamoğlu ile Arısoy arasında tartışma

Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…

Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…

Bütün ülke şokta! Başbakan 'istifa' çağrılarına dayanamadı

Bütün ülke şokta! Başbakan 'istifa' çağrılarına dayanamadı

Buruk'u çıldırttı! O ismi kampa almadı

Buruk'u çıldırttı! O ismi kampa almadı

Sağlık çalışanlarından birçok ilde şiddet protestosu

Sağlık çalışanlarından birçok ilde şiddet protestosu

İlginizi Çekebilir

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.