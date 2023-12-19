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Son Dakika | İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan insani ara talebi!

19.12.2023 17:25 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, rehinelerin kurtarılması adına Gazze'de yeni bir insani araya hazır olduklarını ifade etti. Hamas'tan İsrail'in bu çıkışına yanıt geldi. Hamas, savaş devam ederken, esir takasının gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Son Dakika | İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan insani ara talebi!

Son dakika haberine göre, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog yaptığı açıklamada, İsrail'in rehinelerin kurtarılması için Gazze'de yeni bir insani araya hazır olduğunu açıkladı.

HAMAS'TAN YANIT

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un bu çağrısına Hamas cephesinden yanıt geldi.

Hamas savaş bitmeden rehine müzakeresi olamayacağını belirttiği açıklamasında, "Savaş devam ederken rehine takası için müzakere yapmayacağız, savaşı sonlandıracak girişimlere açığız." ifadelerini kullandı.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ İLK ESİR TAKASINDA YÜZLERCE KİŞİ SERBEST KALMIŞTI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu 1 Aralık sabahı "insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı.

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İsrail
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