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  4. Son dakika! İsrail'de 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi

Son dakika! İsrail'de 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi

13.06.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi.

Son dakika! İsrail'de 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi

İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapılan oylamada, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.

İsrail'de 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi resmen sona erdi.

MECLİS BAŞKANI NETANYAHU KARŞITI LEVY OLDU

Netanyahu karşıtı koalisyonun güven oylaması öncesi Mecliste yeni başkanın seçilmesi için oylama yapıldı.

Meclis Başbakanlığı için, Netanyahu'nun öncülük ettiği blokta yer alan partilerden Şas Partisi milletvekili Yaakov Margi ve Netanyahu karşıtı blokta yer alan Gelecek Var Partisi milletvekili Levy yarıştı.

Yapılan oylamada 120 milletvekilinden 67'sinin desteğini alan Levy, yeni Meclis Başkanı olarak seçildi, Margi ise 52 oyda kaldı.

Büyük ihtimalle başbakanlık koltuğunu kaybetmesi beklenen Netanyahu, son gelişmeyle de yeni bir yenilgi aldı.

Levy'den önce Meclis Başkanlığını Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Yariv Levin yürütüyordu.

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İsrail Binyamin Netanyahu

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