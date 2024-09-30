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  4. SON DAKİKA | İsrail'den bir suikast daha! Hamas'ın Lübnan'daki lideri Fatih Şerif Ebu el Emin öldürüldü

SON DAKİKA | İsrail'den bir suikast daha! Hamas'ın Lübnan'daki lideri Fatih Şerif Ebu el Emin öldürüldü

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
30.09.2024 08:48
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Son dakika haberi: İsrail suikastlarına bir yenisini daha ekledi. İsmail Haniye ve Hasan Nasrallah'ın ardından bir kritik isim daha öldürüldü. Hamas, Lübnan'daki lideri Fatih Şerif Ebu el Emin'in İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

SON DAKİKA | İsrail'den bir suikast daha! Hamas'ın Lübnan'daki lideri Fatih Şerif Ebu el Emin öldürüldü

Son dakika: Hamas, Lübnan'daki lideri Fatih Şerif Ebu el Emin'in İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Hamas'tan yapılan açıklamada, El Emin'in Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırılarda ailesiyle birlikte öldürüldüğü kaydedildi.

FİLİSTİN HALK KURTULUŞ CEPHESİ, 3 YÖNETİCİSİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda 3 yöneticisinin öldüğünü duyurdu.

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FHKC'nin silahlı kanadı Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut’un Kola Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıda FHKC Siyasi Büro Üyesi ve Askeri Güvenlik Dairesi yetkilisi Muhammed Abdulal (Ebu Gazi), FHKC Genel Merkez Komitesi üyesi, Cephe askeri birimi üyesi ve Lübnan'daki askeri komutanı İmad Avde (Ebu Ziyad) ile FHKC yöneticilerinden Abdurrahman Abdulal'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

İSRAİL, 2006'DAN BU YANA İLK KEZ BEYRUT'UN DAHİYE BÖLGESİ DIŞINDA BİR YERİ VURDU

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok katlı bir binada bulunan bir dairenin hedef alındığı gözlendi. Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan beri düzenlenen ilk saldırı oldu.

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Yerel medyada, saldırıda, Sünni olan Cemaati İslami'nin bir mensubunun hedef alındığı öne sürüldü. Saldırıyla ilgili Lübnan makamlarından ya da İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.

HİZBULLAH'TAN YENİ GENEL SEKRETER SEÇİLDİĞİNE İLİŞKİN HABERLERE YALANLAMA

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve medya organlarında hareketin genel sekreterliğine ilişkin çıkan haberlerin bir öneminin olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Genel Sekreterimizin (Nasrallah) şehadetinden sonra Hizbullah liderliğindeki organizasyonel prosedürlere ilişkin bazı medya kuruluşlarında dolaşan haberlerin hiçbir şekilde alakasız olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi. Hareketin liderliğinin bu konudaki çalışmalarının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Hizbullah liderliği tarafından bu konuda resmi bir açıklama yapılmadıkça bu yöndeki haberlere itibar edilmemesi" çağrısı yapıldı.

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İsrail Lübnan Hamas son dakika
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