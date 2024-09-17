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İsrail'den dijital saldırı! Lübran'da çağrı cihazları bomba gibi patladı, yüzlerce yaralı var

17.09.2024 17:49
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Lübnan’da bazı çağrı cihazları sahiplerinin üzerindeyken infilak etti! Görüntülerde, çağrı cihazlarının sahiplerinin ellerinde ya da ceplerinde infilak ettiği fark ediliyor. Patlamalardan etkilenen çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu iddia ediliyor. Bu saldırıyı uluslararası ajanlar da son dakika olarak duyurdu!

İsrail'den dijital saldırı! Lübran'da çağrı cihazları bomba gibi patladı, yüzlerce yaralı var

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail’in çağrı cihazlarını patlatması sonucu Lübnan’da yüzlerce kişinin yaralandığını söyledi. İsrail'in dijital saldırısı uluslararası kamuoyunda büyük yankı buldu. Saldırıyla ilgili ilk görüntüler de geliyor!

İSRAİL'DEN EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SALDIRI!

İsrail'in, Hizbullah'ın çağrı cihazlarını hackleyip uzaktan havaya uçurmasının ardından yüzden fazla Hizbullah üyesi hastanelere kaldırıldı. Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre, İsrail’in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı.

NNA'da yer alan haberde, "Beyrut’un güney banliyöleri ile Lübnan’ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. İsrail tarafından yüksek teknoloji kullanılarak pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan’da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde, çağrı cihazlarının sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.

Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirine konuşan Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, "Ülkenin farklı bölgelerinde çağrı cihazlarının patlaması sonucu yüzlerce kişi yaralandı." dedi.

ACİL SERVİSLER DOLDU!

Lübnan Sağlık Bakanlığı, acil servislere gelen yüksek sayıda yaralılarla ilgilenmek için tüm sağlık çalışanlarına görev yaptıkları sağlık merkezine gitmeleri talimatı verdi.

Lübnanlılardan kan bağışı yapmalarını talep eden Sağlık Bakanlığı, yollarda ambulanslara öncelik verilmesi çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı, personelinden ve vatandaşlardan çağrı cihazları kullanmamasını istedi.

Başkent Beyrut sokaklarında onlarca ambulansın hareketliliği gözlemlenirken Lübnan askerleri de kentteki kaos ve trafikteki yoğunluğu ortadan kaldırmak için caddelerde konuşlandı.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan Hizbullah
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