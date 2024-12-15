Son dakika | İsrail'den skandal Suriye kararı: İşgal ettikleri Golan Tepeleri'nde yerleşimciler de artıyor!

Son dakika haberi: Dünyanın yakından takip ettiği Suriye'de İsrail de her geçen gün yeni bir saldırıya imza atıyor. Son olarak bir de işgal altındaki Golan Tepeleri'yle ilgili tartışma yaratacak bir karar alındı.

İSRAİL'DEN SURİYE KARARI

İsrail hükümeti, işgal ettiği Golan Tepeleri’ndeki yerleşimci sayısını artırma planını onayladı.

NETANYAHU: SONSUZA KADAR İSRAİL'İN AYRILMAZ PARÇASI OLACAK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kara işgalini genişletmeye çalıştığı Golan Tepeleri'nin "sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz parçası" olacağını iddia etmişti.

"Bugün herkes Golan'daki varlığımızın, Golan'ın eteklerinde değil, oradaki varlığımızın ne kadar önemli olduğunu anlıyor." ifadesini kullanan Netanyahu, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki askeri varlığının ülkenin “güvenlik ve egemenliğini garanti altına aldığını" öne sürdü.

TRUMP'A TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Netanyahu, yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump yönetiminin 2019 yılında Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıdığını hatırlatarak, Trump'a teşekkür etti.

"NİYETİMİZ YOK" DEYİP İŞGAL ETMEYE DEVAM ETTİLER

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi Suriye’de yaşanan gelişmelere müdahale etmediklerini savunmuş, bir de “Suriye’yi yönetme niyetimiz yok" demişti. Ancak İsrail ordusu son olarak İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti.

Tel Aviv yönetimi, Suriye'deki rejimin devrilmesinin ardından ülkeye hem karadan hem de havadan saldırmaya devam ediyor. İsrail son olarak, Suriye’nin güneyinde yer alan Katana beldesinin Cemle, Mezra Beytelcin ve Megar Mir köylerini de işgal etti.

İSRAİL'İN SURİYE’YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye’de 27 Kasım’da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık’ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır