SON DAKİKA: İsrail'den suikast! Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da, İsrail hava saldırısıyla öldürüldü! Türkiye'den ilk tepki geldi

İran'dan gelen son dakika haberine göre Haniye, Tahran'da İsrail tarafından öldürüldü. Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

HANİYE TÖREN İÇİN TAHRAN'DAYDI

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi.

Haniye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği aktarıldı.

İran devlet televizyonu Haniye'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

HAMAS: CEVAPSIZ KALMAYACAK

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Musa Ebu Marzuk, yaptığı açıklamada, "Lider İsmail Haniye'nin öldürülmesi korkakça bir eylemdir ve cevapsız kalmayacaktır." dedi.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Bu saldırı, Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır" ifadelerine yer verildi. Öte yandan TBMM Başkanı Kurtulmuş da "İsmail Heniyye, insanlık düşmanı, katliamcı siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Masum insanları, çocukları, kadınları, yaşlıları öldürmekten bir an olsun geri durmayan işgalci İsrail, bu kez Tahran’da hain bir suikast düzenledi ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yi şehit etti. Bu alçakça suikasti lanetliyorum. Filistin davası bu tür hain suikastlerle bitirilemeyecek kadar kutsal bir davadır ve güçlenerek devam edecektir. Haniye’ye Allah’tan rahmet, mazlum Filistin halkına başsağlığı diliyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Haniye, Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit oldu. Bu suikast Netanyahu Hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir.

RUSYA: KABUL EDİLEMEZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı söz konusu suikastla ilgili, "Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır" açıklamasını yaptı.

İSRAİL YORUM YAPMADI

İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Haniye’ye yönelik İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

AA muhabirinin telefonla ulaştığı İsrail Ordu Sözcülüğü Birimi yetkilisi, “Haniye’nin Tahran’da düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruluyor musunuz?” yönündeki soruya, “Bu konuda yorum yapmıyoruz.” şeklinde cevap verdi.

ÜLKENİN KUZEYİ UÇUŞLARA KAPATILDI

İsrail yönetiminin, Beyrut ve Tahran'daki saldırıların ardından bölgede yaşanan gerilim nedeniyle ülkenin kuzeyini uçuşlara kapattığı bildirildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördüklerini bildirdi. CNN'de yer alan ismi belirtilmeyen Beyaz Saray yetkilisinin açıklamasında, " İsmail Haniye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördük." ifadesi kullanıldı.Yetkilinin konuyla ilgili detaylı bilgi vermediği aktarıldı.

Heniyye, dün İran Meclisi'nde düzenlenen 9'uncu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı.

ABBAS, HAMAS LİDERİ HENİYYE'NİN ÖLDÜRÜLMESİNİ KINADI VE BİRLİK ÇAĞRISI YAPTI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik suikastı "korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak" nitelendirerek, Filistin için birlik çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Abbas, Heniyye'ye yönelik suikastı şiddetle kınadı.

Heniyye'nin öldürülmesini korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak nitelendiren Abbas, Filistin halkını da İsrail işgaline karşı direnme ve birlik olmaya davet etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de Heniyye'nin öldürülmesini şiddetle kınadı.

Hamas liderine yönelik suikastı tehlikeli gerilim olarak değerlendiren Şeyh, İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını topyekün artırdığı bu dönemde birlik ve direniş çağrısı yaptı.

Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Heniyye'nin, Tahran'daki konutuna İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirilmişti.

3 OĞLU 4 TORUNU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.

Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Haniye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.

Heniyye'nin, İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Haniye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İsrail basınına göre, "Haniye oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır