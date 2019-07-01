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Son dakika! İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.07.2019 08:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İsrail savaş uçakları Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelere hava saldırısı düzenledi.

Son dakika! İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

Suriye rejiminin resmi haber ajansı SANA'da yer alan son dakika haberine göre, İsrail uçakları Lübnan hava sahasından başkent Şam'ın bazı dış mahalleri ile Humus şehrindeki askeri hedefleri bombaladı.

Saldırılarılarda en az 4 sivilin hayatını kaybettiği 21 sivilin yaralandığı kaydedildi. Saldırların hedefindeki Şam'ın Sahnaya mahallesinde ölen siviller arasında bir bebeğin olduğu, yaralılar arasında da çocukların bulunduğu ileri sürüldü.

İsrail makamları konuya ilişkin yorum yapmadı.

İsrail uçakları 12 Haziran'da ülkenin güneyinde rejime ait bir askeri hedefi bombalamıştı. (AA)

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Son dakika israil Esad Suriye saldırı

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