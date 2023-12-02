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  4. SON DAKİKA | İsrail Gazze'de Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurdu! 100'den fazla kişi öldü

SON DAKİKA | İsrail Gazze'de Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurdu! 100'den fazla kişi öldü

02.12.2023 14:53 | Son Güncelleme:
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İsrail ve Hamas arasında 7 günlük ateşkes sonrasında İsrail, dün yeniden saldırılara başladığını duyurmuştu. Bugün Gazze'de bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda 100'den fazla kişinin öldüğü belirtildi.

SON DAKİKA | İsrail Gazze'de Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurdu! 100'den fazla kişi öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in öğle vakitlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığı belirtildi.

İsrail saldırısında 100'ün üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı aktarılan haberde, çok sayıda kişinin de enkaz altında kaldığı kaydedildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 86 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTAKABATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu ,1 Aralık'ta “insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Kaynak: AA

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