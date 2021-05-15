Son Dakika: İsrail Gazze'de medya binasını vurdu!

İsrail savaş uçakları Gazze'de içinde Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı vurarak yerle bir etti.

İsrail'in vurma uyarısında bulunduğu binada AP ile Al-Jazeera'nın bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri, avukatlık büroları ile sivillerin oturduğu çok sayıda dairenin yer aldığı belirtildi.

Aynı zamanda Gazze'deki birçok bölgeye internet hizmeti de sağlayan kulelerin bulunduğu binanın 13 katlı olduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun saldırısı öncesinde 13 katlı binanın tahliye edildiği bildirildi.

AA

