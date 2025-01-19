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  4. Son dakika | İsrail ile Hamas arasında rehine takası başladı! Hapishaneden çıkarıldılar, Kızılhaç teslim aldı

Son dakika | İsrail ile Hamas arasında rehine takası başladı! Hapishaneden çıkarıldılar, Kızılhaç teslim aldı

19.01.2025 17:20
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19.01.2025 17:20
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Son dakika haberi: Gazze’de 15 ay sonra ateşkes yürürlükte. Sabah saatlerinde ateşkesi geciktiren esir listesi krizi de çözülünce dünyanın gözü bölgeye çevrildi. Saat 17.00 itibarıyla İsrail ile Hamas arasında esir takası süreci başladı. İlk rehineler 17.20 civarında teslim alındı.

Son dakika haberi: İsrail ile Hamas arasında ateşkesin ardından esir takası da başladı. Bölgede 7 Ekim 2023’ten sonra yeni bir eşiğin dönüm noktası niteliğinde gelişmeler yaşanıyor. Hamas, İsrail’e adlarını ilettiği esirleri teslim etmek üzere hareket halinde. İsrail basını ise Kızılhaç'ın rehineleri teslim aldığını duyurdu.

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HAMAS 3 ESİR KADINI BIRAKTI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bırakacağı 3 kadın esirin isimlerini açıklamıştı.

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Listede yer alan kadın esirler İsrailli Romi Gonen (24), Emily Damari (28) ve Doron Steinbrecher (31) olarak duyurulmuştu.

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İSRAİL REHİNELERİ TESLİM ALDI

İsrail basıın, Kızılhaç Komitesi'nin rehineleri teslim aldığını duyurdu.

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“İSRAİLLİ BİR ESİRE KARŞILIK FİLİSTİNLİ 30 TUTUKLU”

Hamas tarafından yapılan açıklamada, “İsrail’in ateşkesin ilk gününde serbest bırakılacak olan kadın ve çocuk kategorisindeki 90 mahkumun isimlerini içeren bir listeyi kısa süre içinde teslim etmesi bekleniyor” denildi. Hamas, anlaşmanın “bir esire karşılık 30 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını” öngördüğünü belirtti.

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İSRAİL'İN 471 GÜNLÜK SALDIRILARINDA GAZZE'DE CAN KAYBI 47 BİNE YAKLAŞTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılara ilişkin bilgi verildi.

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İsrail ordusunun son 24 saatte, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 25 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 913'e, yaralı sayısının da 110 bin 750'ye yükseldiği ifade edildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail rehine esir
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