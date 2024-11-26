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  4. Son dakika: İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşmasına varıldı

Son dakika: İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşmasına varıldı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
26.11.2024 21:12
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Tüm dünya İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasıyla ilgili gelecek habere odaklanmıştı. Anlaşmanın yakın olduğuna yönelik açıklamalar art arda gelirken, İsrail kabinesinin Lübnan ile ateşkesi onayladığı belirtildi. Açıklamada bulunan İsrail Başbakanı Binyemin Netanyahu "Kuzeydeki vatandaşlarımızı evlerine döndüreceğiz" dedi.

Son dakika: İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşmasına varıldı

Tüm dünyanın gözü İsrail'in başlattığı saldırılara çevrilmişti. Filistin'in ardından Lübnan'a da saldırılar gerçekleştiren İsrail, buradaki saldırılarına devam ediyordu. Çatışmaların şiddetlenmesinin ardından gelen ateşkes açıklamaları son günlerde yükselmeye başladı.

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BLİNKEN: SON AŞAMASINDAYIZ

ABD kaynakları ateşkesin yakın olduğuna dair bilgiler geçerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bu konuda görüş bildirdi ve ateşkesin yakın olduğunu söyledi ve "Lübnan'da ateşkes anlaşması sağlamanın son aşamasındayız" dedi.

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ATEŞKES ONAYLANDI

Akşam saatlerinde toplanan İsrail kabinesi kararını verdi. Reuters İsrail kabinesinin ateşkesi onayladığını aktardı.

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"KUZEYDEKİ VATANDAŞLARIMIZI EVLERİNE DÖNDÜRECEĞİZ"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Kuzeydeki vatandaşlarımızı evlerine döndüreceğiz" dedi.

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"HİZBULLAH ATEŞKESİ BOZARSA ONLARI VURACAĞIZ"

Ateşkesin bozulması durumuyla ilgili de net mesaj veren Netanyahu, "Hizbullah ateşkesi bozarsa onları vuracağız" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKESİN AMACI İRAN TEHDİDİNE ODAKLANMAK"

Ateşkesin amacına yönelik de açıklamada bulunan Netanyahu'nun İran mesajı da dikkat çekti. İsrail Başbakanı "Ateşkesin amacı İran tehdidine odaklanmak" şeklinde konuştu.

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İsrail Lübnan ateşkes
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