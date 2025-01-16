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  4. SON DAKİKA | İsrail kabinesi ateşkes için toplanmayacak! Anlaşma için şart koştular: Hamas...

SON DAKİKA | İsrail kabinesi ateşkes için toplanmayacak! Anlaşma için şart koştular: Hamas...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
16.01.2025 11:59
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Son dakika haberleri: İsrail kabinesi ateşkesi görüşmek için toplanmayacağını açıkladı. Kabinenin Hamas ateşkes anlaşmasının tüm unsuları kabul edene kadar toplanmayacağı belirtildi. Hamas'tan ise 'Ateşkes anlaşmasına bağlıyız' açıklaması geldi.

SON DAKİKA | İsrail kabinesi ateşkes için toplanmayacak! Anlaşma için şart koştular: Hamas...

Son dakika: Dünyanın konuştuğu İsrail ile Hamas ateşkesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İsrail kabinesi ateşkesi görüşmek için toplanmayacağını açıkladı. İşte Gazze'deki ateşkesle ilgili son gelişmeler...

NETANYAHU HAMAS'I SUÇLADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ı Gazze'deki ateşkes anlaşmasının bazı detaylarında geri adım atmakla suçlayarak anlaşmanın İsrail hükümeti tarafından onaylanmasını geciktiriyor.

Netanyahu tarafından yapılan açıklamada “Hamas son dakika tavizleri koparmak amacıyla arabulucular ve İsrail ile varılan anlaşmanın bazı kısımlarından vazgeçiyor” denildi.

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İSRAİL KABİNESİ TOPLANMIYOR

Netanyahu, arabulucuların Hamas'ın anlaşmanın tüm unsurlarını kabul ettiğini İsrail'e bildirene kadar İsrail kabinesinin toplanmayacağını söyledi.

Gazze'de Ateşkes Anlaşmasına Dair Düşünceleriniz Nedir?

Ateşkes, barış sürecine katkı sağlar.
Ateşkes kısa süreli bir çözüm sağlar.
Ateşkesin uygulanması zor olacaktır.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA: "ANLAŞMAYA BAĞLIYIZ"

Reuters'a konuşan bir Hamas yetkilisi ise Filistinli grubun arabulucular tarafından açıklanan ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu bildirdi.

İsrail ile Hamas arasında, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığı dün açıklanmıştı. İsrail kabinesinin bugün toplanması bekleniyordu.

Öte yandan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dindar Siyonist Parti, rehine anlaşmasını görüşmek ve anlaşmayı onaylaması halinde hükümetten ayrılıp ayrılmayacağına karar vermek üzere Kudüs'teki maliye bakanlığında bir araya geldi.

467 gün sonra ateşkes sevinci... İşte anlaşmanın detayları 467 gün sonra ateşkes sevinci... İşte anlaşmanın detayları
Anahtar Kelimeler:
İsrail Hamas son dakika
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