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  4. SON DAKİKA | İsrail-Mısır sınırında tehlikeli gerginlik! 'Çatışma çıktı' iddiası olay yarattı

SON DAKİKA | İsrail-Mısır sınırında tehlikeli gerginlik! 'Çatışma çıktı' iddiası olay yarattı

27.05.2024 15:55
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Refah Sınır Kapısı bölgesinde İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktığı iddia edildi. Can ve mal kaybının olmadığı bildirilen olayda İsrail'in basına sansür uyguladığı iddia ediliyor.

SON DAKİKA | İsrail-Mısır sınırında tehlikeli gerginlik! 'Çatışma çıktı' iddiası olay yarattı

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, olayda yaralanan veya can kaybı olmadığı bildirildi. Haberde, İsrail askerlerinin uyarı ateşi açarak, Mısır askerlerine karşılık verdiği belirtildi.

İSRAİL İLE MISIR ASKERLERİ ARASINDA TEHLİKELİ GERGİNLİK

İsrail medyalarından Channel 14 ise "İsrail ordusunun, Mısır birliklerinin ateşi sonucunda karşı uyarı ateşi açtığını" belirtti.

Channel 14, "Askeri sansür gereğince Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında yaşanan olayla ilgili bilgilerin silindiğini" yazdı.

İsrail medyası, Tel Aviv ile Kahire arasındaki mevcut gerilimi artırabilecek bu olağandışı olayın, dün gece İsrail'in Refah'ın kuzeybatısındaki Filistinlileri bombalamasının ardından gerçekleştiğini yazdı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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İsrail Mısır Refah Sınır Kapısı
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