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  4. Son dakika | İsrail nükleer bomba için eli tetikte bekliyor! Tüm dünyayı ayağa kaldıracak sözler: 'Canavarlar kendileri bulsun'

Son dakika | İsrail nükleer bomba için eli tetikte bekliyor! Tüm dünyayı ayağa kaldıracak sözler: 'Canavarlar kendileri bulsun'

05.11.2023 11:43 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Yaklaşık 1 aydır Gazze Şeridi'nde tarihe geçecek katliamlara imza atan İsrail bu kez nükleer bomba seçeneğini değerlendiriyor. Dünyayı ayağa kaldıracak açıklamayı yapan İsrailli aşırı sağcı Bakan Amihai Eliyahu, bölgedeki Filistinlileri uyararak gitmeleri gerektiğini belirttiği iki yeri açıkladı.

Son dakika | İsrail nükleer bomba için eli tetikte bekliyor! Tüm dünyayı ayağa kaldıracak sözler: 'Canavarlar kendileri bulsun'

Son dakika haberi: İsrailli aşırı sağcı Bakan Amihai Eliyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söyledi. Gazze'de yaşayanları "canavar" olarak nitelendiren Eliyahu, çözümü kendileri bulmaları gerektiğini söyledi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE İNSANİ YARDIM GİRMEMELİ"

Eliyahu, katıldığı bir radyo programında Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik skandal sözlere imza attı.

Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, Gazze'ye hiçbir şekilde insani yardımın girmesine izin verilmemesi gerektiğini savundu.

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"GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLER İRLANDA VEYA ÇÖLE GİDEBİLİRLER"

Eliyahu, Gazze'nin yeniden işgal edilip bölgeye yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesini istedi.

Gazze'de yaşayan Filistinlilere ne olacağı yönündeki soruya ise Eliyahu, "İrlanda'ya da çöllere de gidebilirler, Gazze'deki 'canavarlar' kendileri çözüm bulmalı." cevabını verdi.

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ŞOK NÜKLEER BOMBA SÖZLERİ!

Sunucunun "Gazze'ye atom bombası atılmasına gerek olup olmadığı" sorusunu da cevaplayan Eliyahu, "Bu (Gazze'ye nükleer bomba atılması) olasılıklardan biri." ifadelerini kullandı.

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(AA

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Hamas nükleer bomba

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