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  4. Son Dakika! İsrail ordusu Gazze'ye kara operasyonu başlattı

Son Dakika! İsrail ordusu Gazze'ye kara operasyonu başlattı

14.05.2021 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze'ye girdiğini duyurdu.

Son Dakika! İsrail ordusu Gazze'ye kara operasyonu başlattı

İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını söyledi.

Conricust, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmeye başladığını vurgulayarak, operasyonla ilgili şu aşamada daha fazla detay veremeyeceğini kaydetti.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

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Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Bayramda da durmayan İsrail saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e, yaralı sayısı 580'e yükseldi. (AA)

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İsrail

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