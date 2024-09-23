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  4. Son dakika | İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi

Son dakika | İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
23.09.2024 18:56
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Son dakika haberi: İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, Beyrut saldırısının belirli bir hedefe yönelik olduğunu açıkladı.

Son dakika | İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi

Son dakika haberi: İsrail, Lübnan'ın güneyine yaptığı saldırıların ardından bu defa Beyrut'u da hedef aldı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırı, Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik gerçekleştirildi.

İSRAİL ORDUSU AÇIKLADI

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı. Saldırının hedefinde Hizbullah’ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü. Saldırıda can kaybı ya da yaralı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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