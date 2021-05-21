Son Dakika: İsrail polisi, cuma namazı sonrası cemaate saldırdı

Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa’da İsrail’in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı. Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi.

İSRAİL POLİSİ MÜDAHALE ETTİ

Filistinliler daha sonra Mescid-i Aksa’dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istedi. İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı.

Saldırı nedeniyle yaralananlar olsa da Filistin Kızılayından henüz açıklama yapılmadı.

ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes, bugün saat 02.00'de uygulamaya konulmuştu.



