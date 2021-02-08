Son dakika... İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Enis Berberoğlu kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen talep yazısında, eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne yapmış olduğu bireysel başvurunun 21 Ocak'ta karara bağlanarak oy birliğiyle başvurusunun kabul edilebilir bulunduğu belirtildi. Yazıda, "AYM kararında sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun Anayasa'nın geçici 20. Maddesinin yürürlüğe girmesinden sonra yapılan seçimlerde milletvekili seçilmesi nedeniyle tekrardan yasama dokunulmazlığını elde ettiğini, ancak yargılamaya devam edilmesi nedeniyle sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun Anayasal siyasi faaliyette bulunma ve seçilme hakkının ihlal edildiğine karar verildiği" kaydedildi.

"Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları kabul ve karara bağlama noktasında Anayasaya tarafından yetkilendirilmiş olup kararları Anayasal olarak bağlayıcı niteliktedir" vurgusu yapılan yazıda, "Anayasa Mahkemesi'nin 21 Ocak 2021 tarihli kararında da belirtildiği üzere sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılamanın kabulü, hakkında verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi ve sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında TBMM'den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" ifadeleri kullanıldı.