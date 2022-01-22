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Son dakika: İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacak

22.01.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! İstanbul'a beklenen kar yağışı geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı beklendiğini bildirildi. Açıklamada 20 santimetreye kadar kar örtüsünün oluşabileceği belirtildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika: İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacak

Son dakika haberi! Meteoroloji İstanbul'a merakla beklenen kar yağışı için saat verdi. Gece saatlerinden itibaren etkilisini artırması beklenen kar yağışı sonrasında 20 santimetreye kadar kar örtüsünün oluşabileceği belirtildi. İşte tüm detaylar...

20 SANTİMETREYE KADAR KAR ÖRTÜSÜ OLUŞACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının il genelinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacağı, yarın akşam saatlerine kadar güney sahillerde yer yer 2-5, iç ve kuzey kesimlerde ise 6-20 santimetre yeni kar örtüsü beklendiği belirtildi.

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DON, TİPİ, BUZLAN VE ÇIĞ UYARISI

Yalova, Sakarya, Bursa ve Kocaeli çevrelerinde pazar günü ilk saatlerden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli (10-20 santimetre), yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışının beklendiği aktarılan açıklamada, aynı gün Tokat ve Amasya ile Ordu'nun 200 metre üzeri yüksek kesimlerinde de yoğun kar yağışı öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada don, buzlanma, tipi, çığ ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul
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