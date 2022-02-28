SON DAKİKA | İstanbul'a kar geliyor! Meteorolojiden çok sayıda il için sarı alarm (28 Şubat yurtta hava durumu 2022)

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yağmur ve kar uyarısı geldi. Meteorolojinin 28 Şubat verilerine göre yağışların Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri ile zamanla Ankara, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, tarih vererek İstanbul için kar uyarısında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

BUGÜN (28 ŞUBAT) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri ile zamanla Ankara, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.

BATI KESİMLERDE SICAKLIK 4 DERECE AZALIYOR

Hava sıcaklığını batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

HIZI 60 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Rüzgarın genellikle güneyli, Trakya ile zamanla batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Bugün Trakya da kar görülecek. Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğusu Ankara, Kırıkkale ve Çorum da kuvvetli yağmur ve KKY diğer yerlerde yağmur. Akşam yağış doğuya kayacak, Doğu Anadolu'da kar şeklinde olacak. İstanbul akşama kadar aralıklı yağmurlu, akşam bitiyor." açıklamasını yaptı.

Ayrıca, Prof. Dr Şen, İstanbul'da çarşamba günü yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görüleceğini ifade etti.

ÇOK SAYIDA İL İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Muğla, Burdur, Isparta ve Antalya için sarı uyarıda bulundu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri ile zamanla Ankara, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TEKİRDAĞ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batıkesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, Eskişehir çevreleri ile akşam saatlerinde Ankara çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

KAYSERİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Giresun çevreleri ile gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Muş, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

HAKKARİ °C, 8°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN °C, 6°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı





