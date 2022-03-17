Son dakika... İstanbul'a kar sağanakları geliyor! Vali Yerlikaya'dan yeni uyarı

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da detayı hayatı durdurduktan sonra yurdu terk eden kar yağışı geri dönüyor. Meteorolojiden peş peşe yapılan uyarıların ardından bir açıklama da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi.

Yarın (cuma) başlayacak olan kar yağışına ilişkin uyarı yapan Vali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, 18 Mart Cuma günü (yarın) İstanbul’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

Kar yağışlarının cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor.

Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım."

Vali Yerlikaya ayrıca, karla mücadele için gerekli toplantıların ve hazırlıkların, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla yapıldığını belirtti.

Kıymetli İstanbullular,



KARLA MÜCADELE DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK TOPLANTIMIZI,



✅İBB Başkanı

✅Vali Yardımcıları

✅Kaymakamlar

✅İlçe Belediye Bşk.ları

✅Bölge ve İl Müdürleri

✅AFAD

✅AKOM

✅İtfaiye

✅Ulaşım

✅Enerji ve

✅Kızılay temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdik#kar pic.twitter.com/MwiZZ87bve — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 17, 2022

İSTANBUL'DA KAR DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'ndeki toplantıya, Vali Ali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri, AFAD, AKOM, itfaiye, ulaşım, enerji ve Türk Kızılay temsilcileri katıldı.

Toplantıda, İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirler ele alındı.

Vali Yerlikaya, toplantıdaki konuşmasında, yoğun karın etkili olduğu 8-12 Mart'ta yürütülen çalışmalara değinerek, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları ışığında tedbirler aldıklarını belirtti.

Geçen hafta yaşanan 4 günlük karla mücadele için İstanbullulara teşekkür eden Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Tecrübelerimizden yola çıkarak hava koşullarının çok öncesinden hemşehrilerimize kurallara uymayla ilgili uyarılarda bulunduk. Karla mücadeledeki en önemli hazırlığı trafikle ilgili yaptık. 'Trafiğe mümkün olduğunca çıkmayın, çıkmanız gerekiyorsa toplu ulaşımı kullanın.' dedik. Belediyenin trafik yoğunluğu haritasının yemyeşil olduğunu gördük. Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

Vali Yerlikaya, ayrıca karla mücadele çalışmalarında görev alan Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu işleticileri, İBB, AKOM, 39 ilçe belediyesi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, Kızılay ve AFAD ile tüm kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Meteoroloji ve Karayolları bölge müdürlükleri, İCA, Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının işletmeleri, İBB AKOM, Kızılay ve AFAD temsilcileri, karla mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili sunumlarını yaptı.

Toplantı, istişare ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

METEOROLOJİDEN DE UYARI GELMİŞTİ

Başta İstanbul olmak üzere yurtta beklenen hava durumuna ilişkin Meteorolojiden de uyarı geldi.

Açılamada, İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın etkisini göstermeye başlayacağı belirtilmişti. Öte yandan yurt genelinin de yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği ifade edildi.



