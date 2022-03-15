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  4. SON DAKİKA |İstanbul'a yeniden kar geliyor! Meteoroloji tarih verip uyardı

SON DAKİKA |İstanbul'a yeniden kar geliyor! Meteoroloji tarih verip uyardı

15.03.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İstanbul'a yeniden kar geliyor. Haberi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verdi. İstanbul'da 17 Mart Perşembe günü yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, 18 Mart Cuma gününden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği öngörülüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA |İstanbul'a yeniden kar geliyor! Meteoroloji tarih verip uyardı

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı yeni açıklamada İstanbul'a yeniden kar geleceğini ifade etti. Perşembe günü yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek İstanbul'da cuma gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar beklendiği aktarıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA | İSTANBUL'A KAR GELİYOR

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin (Edirne, Kırıklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) 17 Mart Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi. Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin güneydoğusunda (Sakarya'nın güney ilçelerinde) karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların, 18 Mart'tan itibaren bölge genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR 8 DERECE DÜŞECEK

Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın bölge genelinde etkili olacağı da değerlendiriliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta; mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da da 17 Mart Perşembe günü yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, 18 Mart Cuma gününden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği öngörülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
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