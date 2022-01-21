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  4. Son dakika: İstanbul beyaza büründü! İşte kar yağışı sonrası İstanbul'un son hali

Son dakika: İstanbul beyaza büründü! İşte kar yağışı sonrası İstanbul'un son hali

21.01.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul'da kar yağışının başlaması sonrasında birçok yer beyaza büründü. Yüksek yerlerde erken başlayan kar yağışı sonrası bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışın ilerleyen saatlerinde İstanbul merkezinde de etkisini artırması bekleniyor.

Son dakika: İstanbul beyaza büründü! İşte kar yağışı sonrası İstanbul'un son hali

Maltepe’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Vatandaşlar iş çıkışında kara yakalandı. Evlerin çatısı, araçların üzeri beyaza büründü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul Anadolu Yakası’nda kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde sulu kar şeklinde başlayan yağışlar Maltepe’nin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Evlerin çatıları, araçların üstleri beyaza büründü. Cadde üzerinde kar küreme ve tuzlama araçlarının hazırda beklediği görüldü.

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Kar yağışı bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Sarıyer’de de lapa lapa yağan kar yağışı bir süre sonra dindi.

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Öte yandan yüksek kesimlerde başlayan kar yağışının ilerleyen saatlerde şehir merkezinde de etkili olması bekleniyor.

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Ayrıca kar yağışı nedeniye İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul
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