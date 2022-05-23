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  4. SON DAKİKA | İstanbul Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis memuru yaralı

SON DAKİKA | İstanbul Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis memuru yaralı

23.05.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Beyazıt’ta polisle şüpheli şahıslar arasında silahlı çatışma yaşandı. İlk belirlemelere göre çatışma sırasında bir polis memur yaralandı.

SON DAKİKA | İstanbul Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis memuru yaralı

Son dakika: Fatih Beyazıt’ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken yaralılar arasında sivil polisin de bulunduğu kaydedildi.

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(DHA-İHA)

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