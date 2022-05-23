SON DAKİKA | İstanbul Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis memuru yaralı

Son dakika: Fatih Beyazıt’ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken yaralılar arasında sivil polisin de bulunduğu kaydedildi.

(DHA-İHA)

