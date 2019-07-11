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Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 23:15 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu’nda yüzleri maskeli, 6 kişilik motosikletli bir grup tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Piri Paşa Mahallesi İç Bostan Sokak’ta seyir halinde olan, yüzleri maskeli 6 kişilik motosikletli bir grup tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle düzenlenen silahlı saldırıda A.K. isimli bir kişi, koluna ve bacaklarına isabet eden mermiler sonucu yaralandı. Saldırganlar olay sonrası ara sokaklara geldikleri motosikletlerle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından A.Y.’yi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

POLİS BOŞ KOVANLARI TOPLAYIP DELİL ÇALIŞMASI YAPTI

Polis, sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekerek olay yerinde boş kovanları toplayıp delil çalışması yaptı, inceleme yaptı.

Polis, saldırı sonrası olay yerinden kaçan motosikletli şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu Motosiklet silahlı saldırı

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