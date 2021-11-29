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Son Dakika: İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı

29.11.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nın saat 14.30 itibarıyla çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldığını bildirdi. Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) lodos nedeniyle uçuş operasyonlarında aksaklıklar yaşandığını açıkladı.

Son Dakika: İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Boğazı, ağır hava şartları nedeniyle saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı." ifadeleri kullanıldı.

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THY'DEN YOLCULARINA LODOS UYARISI

Türk Hava Yolları (THY) lodos nedeniyle uçuş operasyonlarında aksaklıklar yaşandığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları (limit dışı rüzgar) nedeniyle uçuş operasyonlarımızda aksaklıklar yaşanmaktadır. Durumun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız" dedi.

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UÇAKLAR DİVERT ETTİ

Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan ve pisti pas geçerek havada tur atmak zorunda kalan THY'nin 6 seferi başka havalimanlarına yönlendirildi. THY'nin Newyork, Varşova, Budapeşte, Malta, İzmir -İstanbul Havalimanı'na seferini yapan uçakları Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilirken, Amasya seferini yapan uçak ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

DHA

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İstanbul
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