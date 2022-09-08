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Son dakika: İstanbul Boğazı'nda devasa gemi arızalandı!

08.09.2022 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul Boğazı Haydarpaşa önlerinde 230 metre uzunluğundaki bir tahıl gemisi makine arızası yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından müdahale edilen devasa gemi Ahırkapı'ya demirletildi.

Son dakika: İstanbul Boğazı'nda devasa gemi arızalandı!

Son dakika haberi... Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa önlerinde makine arızası yapan 230 metrelik tahıl gemisinin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Haydarpaşa önlerinde makine arızası yapan 'TomaHawk' isimli 230 metre boyunda boş vaziyetteki tahıl gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız, Kurtarma-10 ve Nazım Tur isimli römorkörlerimiz eşliğinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi." denildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı gemi
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