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  4. Son dakika: İstanbul Boğazı'nda devasa gemi arızalandı! Gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

Son dakika: İstanbul Boğazı'nda devasa gemi arızalandı! Gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

19.11.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde bir gemi arıza yaptı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) yapılan açıklamada, Ambarlı'dan Novorossiysk'ye seyir halinde iken makine arızası yapan 147 metre boyunda KAPPA isimli konteyner gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Son dakika: İstanbul Boğazı'nda devasa gemi arızalandı! Gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

Son dakika haberi... İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan bir gemi nedeniyle Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı gemi arıza

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