Son dakika: İstanbul Boğazı'nda devasa gemi arızalandı! Gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

Son dakika haberine göre, İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde bir gemiarıza yaptı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) yapılan açıklamada, Ambarlı'dan Novorossiysk'ye seyir halinde iken makine arızası yapan 147 metre boyunda KAPPA isimli konteyner gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı bildirildi.
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