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Son Dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Dümeninde sorun yaşadı, kıyıya çekildi

11.12.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı'dan geçiş yapan gemi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde arızalandı. Dev gemi, Kılavuz Kaptan ve KURTARMA-10 römorkörümüz eşliğinde Ahırkapı demir bölgesine demirletildi.

Son Dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Dümeninde sorun yaşadı, kıyıya çekildi

İstanbul Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahırkapı demir bölgesine demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney seyrini gerçekleştirirken Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde dümeni arızalanan geminin kurtarıldığını bildirdi.

KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde dümen arızası yaşayan UNI TRADER isimli gemi,İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-10 römorkörümüz eşliğinde Ahırkapı demir bölgesine demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

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(AA)

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