Son Dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Dümeninde sorun yaşadı, kıyıya çekildi

İstanbul Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahırkapı demir bölgesine demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney seyrini gerçekleştirirken Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde dümeni arızalanan geminin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde dümen arızası yaşayan UNI TRADER isimli gemi,İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-10 römorkörümüz eşliğinde Ahırkapı demir bölgesine demirletildi." ifadeleri kullanıldı.
(AA)
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