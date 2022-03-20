Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı!

Son dakika... Kocaeli'den Romanya'nın Köstence limanına seyreden ANNAMARIA D isimli kargo gemisi İstanbul Boğazı Poyrazköy önlerinde makine arızası yaptı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM) sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada bölgeye KURTARMA-8 ve KURTARMA-10 römorkörleri ve KEGM-6 hızlı tahlisiye botunun sevk edildiği bildirildi.

Arıza yapan kargo gemisi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Kocaeli’nden Köstence’ye seyir halindeyken Poyrazköy önlerinde makine arızası yapan ANNAMARIA D isimi kargo gemisi için KURTARMA-8 ve KURTARMA-10 römorkörlerimiz ile KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. pic.twitter.com/jBLMG30SbA — KEGM (@kiyiemniyet) March 19, 2022



