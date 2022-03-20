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Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı!

20.03.2022 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasına göre, Kocaeli'den Romanya'nın Köstence limanına seyreden kargo gemisi İstanbul Boğazı Poyrazköy önlerinde makine arızası yaptı. Geminin güvenli noktaya çekilmesi için bölgeye ekipler sevk edilirken, İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.

Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı!

Son dakika... Kocaeli'den Romanya'nın Köstence limanına seyreden ANNAMARIA D isimli kargo gemisi İstanbul Boğazı Poyrazköy önlerinde makine arızası yaptı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM) sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada bölgeye KURTARMA-8 ve KURTARMA-10 römorkörleri ve KEGM-6 hızlı tahlisiye botunun sevk edildiği bildirildi.

Arıza yapan kargo gemisi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.


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