SON DAKİKA | İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Son dakika: İstanbul'un Sarıyer ilçesinde denize düşen 2 kardeş için arama çalışmaları başlatıldı. Kaybolan kardeşler için arama çalışmaları kapsamında, İstanbul Boğazıgemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı.
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