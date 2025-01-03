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  4. SON DAKİKA | İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

SON DAKİKA | İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
03.01.2025 11:59
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Son dakika: Sarıyer'de denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları kapsamında, İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı.

SON DAKİKA | İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Son dakika: İstanbul'un Sarıyer ilçesinde denize düşen 2 kardeş için arama çalışmaları başlatıldı. Kaybolan kardeşler için arama çalışmaları kapsamında, İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı.

Anahtar Kelimeler:
Sarıyer İstanbul Boğazı gemi
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