Son dakika: İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar! Devasa gemi karaya oturdu... Gemi trafiği askıya alındı

Son dakika haberi... Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul Boğazı'nda 173 metre uzunluğunda Lady Zehma adlı bir kargo gemisi karaya oturdu. İstanbul Boğazı'nda, gemi trafiği askıya alındı.

KEGM'den yapılan açıklamaya göre, Bebek Koyu'na demir atan kargo gemisi için 5 römorkör ve 5 bot bölgeye sevk edildi.

BOĞAZ, GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

İstanbul Boğazı'nda, gemi trafiği askıya alındı. Öte yandan devasa kargo gemisinin Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yaptığı bildirildi.





