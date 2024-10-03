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  4. SON DAKİKA | Faciadan dönüldü! İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı

SON DAKİKA | Faciadan dönüldü! İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı

03.10.2024 17:29
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03.10.2024 17:29
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Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Kazanın olduğu bölgeye çok sayıda römork sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Gemiler, Ahırkapı Demir Bölgesi’ne çekilecektir. Meydana gelen olayda, gemilerde sadece maddi hasar meydana gelmiş olup olay takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde korkutan bir olay yaşandı. Boğaz'dan geçiş yapan iki gemi birbirlerine çarptı. Olay yerine çok sayıda römork sevk edildi.

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İKİ GEMİ İSTANBUL BOĞAZI'NDA ÇARPIŞTI

Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED-1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı.

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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Batum’dan Suudi Arabistan’a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya’dan Batum’a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisinin Üsküdar önlerinde birbirine sürtmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK Römorkörlerimiz ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Gemiler, Ahırkapı Demir Bölgesi’ne çekilecektir. Meydana gelen olayda, gemilerde sadece maddi hasar meydana gelmiş olup olay takip edilmektedir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-2, Kurtarma-5 ve Mehmetçik Römorkörleri ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edildi. Gemilerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekileceği öğrenildi" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı
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