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  4. Son dakika İstanbul Boğazı'nda yoğun sis! Trafiğe kapatıldı

Son dakika İstanbul Boğazı'nda yoğun sis! Trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 08:22 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, bazı vapur seferleri de iptal oldu.

Son dakika İstanbul Boğazı'nda yoğun sis! Trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü olarak 'Transit Geçiş Trafiğine' kapatılmıştır. İstanbul Liman Başkanlığı Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü trafiğe kapatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

VAPUR SEFERLERİNDE DE İPTALLER YAŞANIYOR

Öte yandan sis nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle;

-İSTİNYE-ÇUBUKLU ARABALI VAPUR SEFERLERİ

  • 07:30 ANADOLUKAVAĞI-ÜSKÜDAR
  • 07:30 BEYKOZ-ÜSKÜDAR
  • 07:15 BEYKOZ-KABATAŞ
  • 07:00 BEYKOZ-EMİNÖNÜ


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