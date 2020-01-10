Son dakika İstanbul Boğazı'nda yoğun sis! Trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü olarak 'Transit Geçiş Trafiğine' kapatılmıştır. İstanbul Liman Başkanlığı Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü trafiğe kapatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

VAPUR SEFERLERİNDE DE İPTALLER YAŞANIYOR

Öte yandan sis nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle;

-İSTİNYE-ÇUBUKLU ARABALI VAPUR SEFERLERİ

07:30 ANADOLUKAVAĞI-ÜSKÜDAR

07:30 BEYKOZ-ÜSKÜDAR

07:15 BEYKOZ-KABATAŞ

07:00 BEYKOZ-EMİNÖNÜ



