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Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler (Mehmet Çakılcıoğlu kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 18:26 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Vekilliği görevinden istifa eden Hayri Baraçlı’nın yerine Mehmet Çakılcıoğlu atandı.

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler (Mehmet Çakılcıoğlu kimdir?)

İBB Genel Sekreterliği görevinden istifa eden Hayri Baraçlı’nın yerine Mehmet Çakılcıoğlu vekaleten atandı.

BAŞKAN DANIŞMANLARI DA BELLİ OLDU

Yavuz Erkut ve Murat Ongun da başkan danışmanı olarak görevlendirildi.

İBB GENEL SEKRETER VEKİLLİĞİ'NE ATANAN MEHMET ÇAKILCIOĞLU KİMDİR?

İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu atandı. Çakılcıoğlu, 1961’de Çorlu’da doğdu. TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra 1987 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nü bitirdi.

1989 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nden Yüksek Kent Plancısı, 1996 yılında da yine aynı üniversiteden Dr. Kent Plancısı ünvanını aldı. 1989-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nda çalıştı. 2008-2012 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Birliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü olarak görev yaptı. 2008 yılından bu yana İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmakta ve 29 Nisan 2014 tarihinden bu yana Beylikdüzü Belediyesi‘nde Teknik Başkan Yardımcısı olarak çalışmakta. Çeşitli dergilerde yayınlanmış ve çeşitli kongre, seminer, panel, akademik toplantılarda sunulmuş çok sayıda bilimsel eseri bulunmakta. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye olan Mehmet Çakılcıoğlu evli ve bir çocuk babasıdır.

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