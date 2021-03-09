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  4. Son Dakika: İstanbul Çekmeköy'de silahlı kavga! Metafizikçi Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

Son Dakika: İstanbul Çekmeköy'de silahlı kavga! Metafizikçi Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

09.03.2021 14:28 | Son Güncelleme:
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İstanbul Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesinde çıkan tartışmada silahlar konuştu. Kavgada kamuoyunda kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu ve bir kişi daha hayatını kaybetti. Saldırı sırasında hayvanat bahçesinde büyük panik yaşanırken, genç bir kadının olayın şokuyla gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Olay saat 13.30 sıralarında Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan bir hayvanat bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre otomobiliyle hayvanat bahçesine gelen Mustafa Ö., içeride bulunan ve aralarında alacak verecek tartışması olduğu iddia edilen kamuoyunda kendisini 'Metafizik Uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin ve O.Ö ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Mustafa Ö., Salih Memişoğlu, Ömer Faruk Zengin ile O.Ö’ye silahla ateş etti. Şüpheli otomobiliyle olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeride bulunan ziyaretçiler dışarı çıkartıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Yaralı O.Ö ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemelerini sürdüren polis, kaçan şüpheli Mustafa Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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Saldırı sırasında hayvanat bahçesinde büyük panik yaşanırken, genç bir kadının olayın şokuyla gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

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Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Memişoğlu'nun 'Ünlülerin hocası' olarak da bilindiği ifade edildi.

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(DHA-AA-İHA)


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İstanbul silahlı saldırı

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