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SON DAKİKA | İstanbul'da 11 saat su kesintisi! İSKİ duyurdu (İşte su kesintisi uygulanacak ilçeler)

11.01.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) son dakika su kesintisi açıklaması geldi. İSKİ, İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi uygulanacağını belirtti. Yapılan açıklamada su kesintisinin yarın saat 09.00 ila 20.00 arasında yapılacağı aktarıldı. İşte su kesintisi uygulanacak ilçeler...

SON DAKİKA | İstanbul'da 11 saat su kesintisi! İSKİ duyurdu (İşte su kesintisi uygulanacak ilçeler)

Son Dakika haberi: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da su kesintisi uygulanacağını açıkladı. 11 saat sürecek su kesintisinde 4 ilçeye belirli saatler arası su verilemeyecek. İşte su kesintisi uygulanacak ilçeler...

SON DAKİKA | İSTANBUL'DA 11 SAAT SU KESİNTİSİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın saat 09.00 ila 20.00 saatleri arasında, bazı ilçelere 11 saat su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Su alamayacak bölgeler şunlar:

"Eyüpsultan Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular Mahallelleri.

Bayrampaşa, Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa Mahalleleri.

Esenler, Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal Mahalleleri.

Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi, Güngören, Gençosman ve Sanayi Mahalleleri."

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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