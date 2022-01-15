Son Dakika: İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Görenler pencerelere çıktı

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kısa sürede araçların üzeri karla doldu. Bazı bölgelerde vatandaşlar sokağa çıkarak yağan karla keyifli dakikalar yaşadı. Kar yağışıyla özellikle İstanbul'un yüksek kesimleri adeta beyaza büründü.

Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçeşehir bölgelerinde kar yağışı devam ediyor.

Lapa lapa yağan karla İstanbul'da çok sayıda vatandaş pencerelere çıkıp karın yağışını seyrediyor.





