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  4. Son Dakika: İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Görenler pencerelere çıktı

Son Dakika: İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Görenler pencerelere çıktı

15.01.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftalardır beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Son dakika bilgisine göre Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçeşehir bölgelerinde kar yağışı sürüyor. Meteoroloji peş peşe yaptığı uyarılarda İstanbul’a kar geleceğini belirtmişti. İstanbullular kar yağışını izlemek için pencerelere çıktı.

Son Dakika: İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Görenler pencerelere çıktı

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kısa sürede araçların üzeri karla doldu. Bazı bölgelerde vatandaşlar sokağa çıkarak yağan karla keyifli dakikalar yaşadı. Kar yağışıyla özellikle İstanbul'un yüksek kesimleri adeta beyaza büründü.

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Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçeşehir bölgelerinde kar yağışı devam ediyor.

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Lapa lapa yağan karla İstanbul'da çok sayıda vatandaş pencerelere çıkıp karın yağışını seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul
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