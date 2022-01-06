Son dakika... İstanbul'da belediye otobüsü durağa çarptı! Çok sayıda yaralı var...

Son dakika bilgisine göre İstanbul'un Eyüp ilçesinde bir belediye otobüsü durağa çarptı. CNN Türk'ün az önce duyurduğu habere göre kaza sonucunda yaralılar var. Hem Valilikten hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama gelecek. Kaza saat 08:50 sularında yaşandı. İlk belirlemelere göre kazada üç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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