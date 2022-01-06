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  4. Son dakika... İstanbul'da belediye otobüsü durağa çarptı! Çok sayıda yaralı var...

Son dakika... İstanbul'da belediye otobüsü durağa çarptı! Çok sayıda yaralı var...

06.01.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika bilgisine göre İstanbul'un Eyüp ilçesinde bir belediye otobüsü durağa çarptı. CNN Türk'ün az önce duyurduğu habere göre kaza sonucunda yaralılar var. Hem Valilikten hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama gelecek. Kaza saat 08:50 sularında yaşandı. İlk belirlemelere göre kazada üç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Son dakika... İstanbul'da belediye otobüsü durağa çarptı! Çok sayıda yaralı var...

Son dakika haberine göre; Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı. İlk belirlemelere göre durakta bekleyen 3 kişi yaralandı.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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