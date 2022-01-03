HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: İstanbul'da bıçaklı sapık kabusu! Genç kızı otoparka sürükleyip...

Son Dakika: İstanbul'da bıçaklı sapık kabusu! Genç kızı otoparka sürükleyip...

03.01.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Büyükçekmece'de, spor salonundan çıktıktan sonra evine giden Ege Özel (25), hayatının kabusunu yaşadı. Genç kız, yolda yürürken arkasından kendisine yaklaşan bıçaklı kişinin tacizine uğradı. Saldırgan, yakaladığı genç kızı bir sitenin otoparkına doğru sürükledi. Özel'in bağırmasının ardından saldırgan kaçtı. Özel, başından geçenleri anlatırken, mahalle sakinleri olayın benzerinin 4'üncü kez yaşandığını söyledi. İşte son dakika haberinin detayları!

Son dakika haberine göre olay, 29 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinde Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ege Özel antrenman yaptığı spor salonundan akşam saatlerinden çıkarak evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada bir kişi genç kızı takip ederek arkasından yaklaştı. Saldırgan yakaladığı genç kızı, bir sitenin otoparkına doğru sürükledi. Özel'in bağırmasının ardından saldırgan koşarak, uzaklaştı. Yaşadıklarının şokunu atlatan genç kız, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan vatandaşlar, mahallede benzer olayların 4'üncü kez yaşandığını iddia etti.

d0432b2344ddc2bd8e5549a63693f511

"ELİNDE DE BIÇAK VARDI"

Yaşadığı korkunç saldırıyı anlatan Ege Özel, "Akşam spordan çıkıp eve giderken, sokağımın orada birisi bana yaklaştı ve saniyelik oldu. Arkadan eliyle suratımı tuttu ve diğer elinde de bıçak vardı. Bayağı suratıma yakındı. Sadece 'Sesini çıkarma. Elimde bıçak var' dedi. Ben o şokun etkisiyle bir şey yapamadım. Sonra ne istediğini sordum. Hiçbir şey söylemedi. Ben kaçmaya çalıştım ve bağırmaya başladım. Beni bıraktı ve kaçmaya başladı. Ben sadece arkasından gördüm" dedi.

3327f207e980bd10c4ea9e1d9428be44

"4'ÜNCÜ OLAY"

Aynı bölgede yaşanan 4'üncü olayın olduğunu söyleyen Oğuzhan Kırış, "Burada yaşanan 4'üncü olay. Artık kız arkadaşlarımız buradan rahat yürüyemiyor, o hale geldi. 4 olayı da aynı kişinin yaptığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Mahkemede şok sözler: İstemeyerek öldürdüm, özür dilerimMahkemede şok sözler: İstemeyerek öldürdüm, özür dilerim


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu
Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...
Dükkan sahibinden kiracısına şiddetDükkan sahibinden kiracısına şiddet
Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

Ameliyat sırasında kendi kanını verip, hastasını kurtardı

Ameliyat sırasında kendi kanını verip, hastasını kurtardı

Göksu'nun canlı yayındaki sözlerine Murat Ongun'dan tepki

Göksu'nun canlı yayındaki sözlerine Murat Ongun'dan tepki

Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"

Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"

Ekrem İmamoğlu: Bana bunu yapmayacaktınız

Ekrem İmamoğlu: Bana bunu yapmayacaktınız

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

'Yabancı' tarifesi için flaş karar

'Yabancı' tarifesi için flaş karar

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Kocasının ölüm nedenini otopside öğrendi, susturmak için...

Kocasının ölüm nedenini otopside öğrendi, susturmak için...

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.