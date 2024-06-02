HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | İstanbul'da bir bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var... Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

SON DAKİKA | İstanbul'da bir bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var... Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

02.06.2024 09:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Küçükçekmece'de bir bina çöktü. Enkaz altında kalanlar var. Olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.

Son dakika haberi: Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Enkaz altında kalanlar olduğu belirtiliyor.

AA-20240602-34753600-34753597-KUCUKCEKMECEDE_BINA_COKTU

Ekipler, enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

AA-20240602-34753600-34753598-KUCUKCEKMECEDE_BINA_COKTU

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN ÇÖKEN BİNA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı. (İHA/DHA/AA)

AA-20240602-34753600-34753599-KUCUKCEKMECEDE_BINA_COKTU

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

AW217863_01

AW217863_02

AW217863_03

AW217863_04

AW217863_05Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O illerde seçmen sandık başına gidiyor! Kritik günO illerde seçmen sandık başına gidiyor! Kritik gün
Suriye'deki sözde seçimlere bir tepki daha! "Türkiye'yi askeri ve siyasi açıdan kuşatmanın son adımı"Suriye'deki sözde seçimlere bir tepki daha! "Türkiye'yi askeri ve siyasi açıdan kuşatmanın son adımı"
Kadıköy'de korku dolu anlar! İçinde 10 kişi vardıKadıköy'de korku dolu anlar! İçinde 10 kişi vardı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul son dakika
En Çok Okunan Haberler
Suriye'deki sözde seçimlere bir tepki daha! "Türkiye'yi askeri ve siyasi açıdan kuşatmanın son adımı"

Suriye'deki sözde seçimlere bir tepki daha! "Türkiye'yi askeri ve siyasi açıdan kuşatmanın son adımı"

AK Partili kurmaylar açıkladı: O meslek gruplarına "peşin vergi" geliyor

AK Partili kurmaylar açıkladı: O meslek gruplarına "peşin vergi" geliyor

O illerde seçmen sandık başına gidiyor! Kritik gün

O illerde seçmen sandık başına gidiyor! Kritik gün

ABD'de FETÖ'cülerden CNN Türk ekibine saldırı

ABD'de FETÖ'cülerden CNN Türk ekibine saldırı

Tıp tarihinde nadir: 22 yıllık doktor ilk kez şahit oldu! Korkudan doktora gidemedi dayanılmaz büyüklüğe ulaştı

Tıp tarihinde nadir: 22 yıllık doktor ilk kez şahit oldu! Korkudan doktora gidemedi dayanılmaz büyüklüğe ulaştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.