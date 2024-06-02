SON DAKİKA | İstanbul'da bir bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var... Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi: Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Enkaz altında kalanlar olduğu belirtiliyor.

Ekipler, enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN ÇÖKEN BİNA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı. (İHA/DHA/AA)

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





