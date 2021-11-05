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Son Dakika: İstanbul'da bir binada patlama

05.11.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Sultangazi'de 5 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 kişi yaralandı. Dairenin duvarları sokağa düşerken araçlarda da hasar oluştu.

Son Dakika: İstanbul'da bir binada patlama

Zübeyde Hanım Mahallesi 1288 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında saat 12.45 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu dairenin duvarları sokağa düştü. Binada patlama sonrası ufak çaplı yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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2 KİŞİ YARALANDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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patlama İstanbul Sultangazi
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